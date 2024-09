A Fazenda 16: Votação para subir do Paiol tem reviravolta e altera cenário

No segundo e terceiro lugar estavam Vivi Fernandez e Geovana Chagas, com 16,14% e 14,58% respectivamente.

Nesta reta final, a ex-BBB Gizelly Bicalho ganhou votos e mudou o cenário do Paiol. A advogada é apontada como a quarta colocada para subir à sede, com 13,63% — uma porcentagem pouco diferente de Albert Bressan, com 13,46%, que está em quinto lugar e, possivelmente, fora do jogo.

O resultado do Paiol será anunciado às 22h30 no programa ao vivo.

Enquete UOL - Quem você quer que entre em A Fazenda 16? Gizelly Bicalho Reprodução/Instagram Vinicius D'Black Reprodução Albert Bressan Reprodução/PlayPlus Gabi Rossi Reprodução/PlayPlus Michael Calasans Reprodução/Instagram Vivi Fernandez Reprodução/Playplus Cauê Fantin Reprodução/Instagram Geovana Chagas Reprodução/Instagram

