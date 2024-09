'Cintura Barbie' e harmonização peniana: o que peões da Fazenda já mudaram

Fernanda Campos, ex-amante de Neymar, fez um procedimento estético no bumbum. O objetivo era deixar a região mais empinada. A criadora de conteúdo adulto diz que passou três dias sem sexo após o procedimento.

Larissa Tomásia fez uma harmonização facial. A ex-BBB explicou que se incomodava com algumas características do rosto, o que a motivou a realizar o procedimento estético.





Flora Cruz tirou gordura das costas para injetar nos glúteos. Ela mostrou o resultado da vibrohidrolipoescultura nas redes sociais. "Quem me conhece sabe que eu não tinha nadinha de bumbum", disse.