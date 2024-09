Miss Brasil tem final em São Paulo com presença de Miss Universo; acompanhe

São Paulo recebe nesta noite de quinta-feira (19), no Teatro Gamaro, a final do Miss Universe Brasil 2024. O concurso elege a candidata brasileira para o Miss Universo, que terá próxima edição no México, em novembro.

O evento será transmitido pela Claro TV+/NET e pelo canal do YouTube do Miss Brasil a partir das 20h — clique aqui para assistir. A apresentação é de Julia Gama, Miss Brasil e Vice Miss Universo 2020.

A noite terá presença especial da atual Miss Universo, Sheynnis Palacios, da Nicarágua. Ela chegou ao Brasil nesta semana somente para participar do evento. É a primeira vez em 14 anos que uma Miss Universo reinante vem ao Brasil na coroação de uma brasileira.