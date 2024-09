Kerline: Salário insustentável de Lore Improta prova que Globo é só glamour

Ao revelar seu antigo salário como bailarina no Domingão do Faustão (Globo), Lore Improta expôs que trabalhar na emissora pode ser mais glamouroso do que financeiramente interessante.

Segundo a influenciadora, seu salário na época era insuficiente para viver em São Paulo. "Sabemos que morar em São Paulo não é fácil", avalia Dieguinho no Central Splash. "Sabemos o desafio dessa cidade em termos de mobilidade, segurança e principalmente custo. Tudo é muito caro em comparação com outras cidades".

O contrato das bailarinas do programa, inclusive, costuma ser temporário, e não fixo, lembra Dieguinho. "É muito comum ganhar cachê", conta. "E com ele você não paga nem o aluguel".