Saiba quem é quem na disputa por poder que fez Boninho sair da Globo

Amauri entrou no jornalismo da Globo em 1987 e ocupou diversos cargos: foi chefe de redação do Fantástico, editor-executivo do Jornal da Globo, editor-chefe do Jornal Nacional, diretor de Jornalismo em São Paulo e diretor-executivo da Central Globo de Jornalismo.

Foi também diretor-executivo da Globo Internacional em Nova York, criou e liderou a diretoria de Eventos da Globo e, na sequência, foi diretor de Programação por sete anos.

O chefão dos Estúdios Globo foi casado com Patrícia Poeta entre 2001 e 2017. Com ela, divide o filho Felipe Soares. Os dois moravam nos Estados Unidos quando Felipe nasceu.

Ele também é irmão de Paulo Renato Soares, repórter especial da Globo que faz parte dos apresentadores eventuais do Jornal Nacional.