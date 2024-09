Lore Improta diz que salário recebido no Faustão não dava para sobreviver

A dançarina destacou que naquela época era difícil trabalhar com internet "porque a gente não tinha noção" de como as coisas funcionavam. "Comecei a fazer uma grana na internet, sai do fit, criei o Show da Lori, comecei a ter equilíbrio financeiro maior, ganhava R$ 1.500, R$ 2.000 por show, juntava com meu cachê do Fausto, aí consegui pagar o aluguel em São Paulo. Foi muito degrau por degrau e evolui junto com a internet."

Lore Improta ganhou concurso para integrar o balé do Faustão em 2015. Ela estourou em todo o país e se tornou uma influenciadora e empresária de sucesso. Atualmente, está casada com Léo Santana, com quem tem uma filha, Liz, 2.