Renata Sorrah: 'Ficar sem cigarro foi difícil. Já memes? São uma delícia'

Intérprete da vilã Nazaré, em "Senhora do Destino", Renata diz não se incomodar com os memes sobre a vilã. "O meme 'confused math lady' viajou o mundo inteiro, é uma delícia! Em Nova York, apareceu na TV, e meu sobrinho comentou com a dentista: 'É minha tia!'. Ela quase desmaiou. As filhas de um amigo, que moram em Londres, estiveram no Brasil. Estávamos tomando café da manhã, juntos, e elas me olhando. De repente, o pai falou: 'É ela'. Elas ligaram para as amigas de lá, eu tive que tirar fotos."

Os memes não me chateiam, alegram as pessoas. Nunca tive uma resposta desagradável do público.

Sorrah contou gostar de se cuidar e fazer atividades físicas. "Eu adoro caminhar, nada e fazer ginástica. Gostava muito de andar a cavalo na juventude, agora não mais. Ando muito pelo Jardim Botânico. Me faz um bem. Eu me cuido. Gosto de estar apresentável, com meu cabelo bonito, vou à dermatologista para ficar com a pele boa. Mas não sou psicótica com isso."

A atriz, que deu vida a Heleninha na versão original de "Vale Tudo", comentou o remake. "Não dá para acompanhar sempre pela TV. Sou ligada na tomada, meu dia a dia é cheio de compromissos. Mas quando assisto pelo Globoplay, gosto do que vejo. Paulinho Silvestrini [diretor] é ótimo. Os atores escolhidos, todos muito bons. A Manu [Manuela Dias, autora] faz um belo trabalho em cima do texto primoroso do Gilberto Braga."

Essa montagem, 37 anos depois, teve avanços maravilhosos: duas protagonistas negras e um casal gay que vai continuar junto e vivo. Lá atrás, o público não aceitou e obrigou o autor a matar uma delas.

Renata Sorrah refletiu sobre planos para o futuro. "Eu foco no presente, em fazer bem o meu trabalho, em ficar bem com os meus amigos e a minha família. Minha trajetória, minhas escolhas na televisão e no teatro, me dão orgulho. Acho que foram bacanas. Talvez seja pretensioso da minha parte, mas quero sempre jogar uma luz no caminho, mostrar uma resposta, tocar o coração das pessoas. Mas eu nunca embarco numa egotrip. Não me acho uma celebridade nem quero causar."