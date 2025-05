Decisão ardilosa: Odete muda a vida de Ivan a partir de hoje em 'Vale Tudo'

Neste sábado (3), em "Vale Tudo" (Globo), Odete comunica a Marco Aurélio que colocará Ivan como encarregado dos projetos culturais que Heleninha escolherá para a TCA financiar.

Em seguida, Luciano alerta Ivan sobre as intenções de Odete.

Ao final do capítulo, Ivan fica constrangido ao entrar no restaurante com Heleninha e se deparar com Leila e Renato.