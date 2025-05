'Lady Gaga, você é ridícula': quem é o narrador da Globo cancelado por fãs

O narrador precisou explicar que, na verdade, usa a palavra como elogio. "Lá nos Estados Unidos eles usam esse 'ridiculous' como uma coisa fora do padrão, acima da média, de um nível muito alto", explicou em entrevista ao UOLna época.

Entendo que tenha muita gente ontem que era fã da Gaga e estava curioso pelo show, não estava nem aí pro jogo. Eu entendo que exista esse público. Fiz esse esclarecimento porque acredito que seja possível a existência de fãs da Gaga que não conhecessem meu trabalho. Everaldo Marques em entrevista ao UOL

Everaldo ressaltou que nunca tinha usado esse elogio para uma atração do intervalo. "A primeira vez que eu falei que alguém era ridícula no show foi ontem, porque realmente achei que o show sensacional, achei que ela matou a pau. Ela é uma show woman sensacional, tem uma presença de palco gigantesca, um talento muito grande. Admiro como cantora."

O termo voltou a causar polêmica nas Olimpíadas de 2021, quando ele elogiou a skatista Rayssa Leal. Na época, ele já trabalhava na Globo. O colunista de Splash Chico Barney opinou que o bordão não funciona tão bem na TV aberta: "Com isso, os debates a respeito do uso do termo 'ridícula' para se referir a uma campeã olímpica acabam canibalizando a repercussão da performance do próprio narrador, uma nova e eloquente voz nas transmissões da Globo. E da própria competição em si".