Diogo Vilela revela 'geladeira' após recusar Tonho da Lua: 'Foi sério'

Ele insistiu: "Você tem que fazer essa novela, senão eu não vou olhar na tua cara, eu não me conformo". Poderia fazer, mas fiquei pensando? Eu disse: "Vou ver o que posso fazer". Ficou aquele problema.

Diogo disse acreditar que a recusa foi vista de forma pessoal e afetou sua relação com a emissora. "Pareceu uma recusa pessoal. Não foi. Isso foi sério, porque determinou muitos aspectos do meu futuro. Eu queria muito fazer novela, acho interessante. Me chamaram para ser protagonista. Falei: "Não acredito. Tem certeza? É verdade?" Eu aceitei. Amava o personagem. Era "Quatro por Quatro""

O trabalho em "Quatro por Quatro", porém, também não deu certo. "Amava aquele azarão. Era muito popular. O personagem tinha empatia. Me tiraram. Por causa disso. No meio da novela? Imagina no auge, e começa a diminuir. Estranho. Mas eu não sou de ligar. Fiquei guardando. Um dia meu pai me ligou. Ele disse: "Saia dessa novela. O que aconteceu?". Saiu na imprensa que eu estava sendo mal aproveitado."