'Garota do Momento': Resumo dos capítulos da novela da Globo de 5/5 a 10/5

Clarice revela a Beto e Beatriz que foi Juliano quem tirou a vida de Valéria. Beatriz convence Clarice a deixar a mansão dos Alencar. Beto se casa com Bia no hospital. Ronaldo conhece Camila. Clarice agradece o apoio de Gregório na recuperação de sua memória. Jacira convida Alfonso para ir a sua casa. Clarice afirma a Zélia que se mudará para a pensão de Iolanda. Celeste sofre com o preconceito das amigas ao descobrirem sua gravidez. Alfonso se encanta com Teresa. Juliano descobre que Bia se mudará para a casa de Beto.

Terça-feira, 6 de maio

Juliano impede Clarice de deixar a mansão e a amordaça. Beatriz tem um mau pressentimento com sua mãe. Maristela decide internar Clarice com a ajuda de Pimenta. Beatriz pede ajuda a Beto e Basílio para descobrir o que houve com sua mãe. Raimundo desconfia de Camila. Alfredo sente ciúmes de Alfonso. Bia se muda para a casa de Beto. Pimenta dopa Clarice.

Quarta-feira, 7 de maio

Beatriz e Basílio invadem a mansão à procura de Clarice. Zélia garante a Teresa que descobrirá o paradeiro de Clarice. Maristela se irrita quando Bia garante que ficará na casa de Beto. Astrid confronta Zélia sobre a permanência de Celeste na Magnifique. Lígia defende Celeste de Zélia. Beatriz e Teresa pedem ajuda a Gregório para resgatar Clarice. Lígia conhece Camila. Bia se entristece com o comportamento de Beto. Gregório manipula Pimenta e entra no quarto de Clarice.

Quinta-feira, 8 de maio