Cafajeste e irresistível: Nero defende vilão Marco Aurélio de 'Vale Tudo'

Para Alexandre Nero, o sucesso do vilão Marco Aurélio nas redes sociais revela o fascínio do público por personagens moralmente duvidosos. "O vilão provoca os desejos mais primitivos", diz o ator, em entrevista à coluna de Ancelmo Gois, do jornal O Globo, que encara a nova versão do empresário cafajeste no remake de "Vale Tudo".

O que Alexandre Nero comentou

O ator ressaltou a diferença entre o vilão atual e o Comendador, anti-herói interpretado por Nero em "Império". "O Comendador, apesar de ser rico, era um homem de hábitos simples, nunca deu valor às etiquetas e, mesmo sendo um homem sofrido, não maltratava pessoas socialmente. Já Marco Aurélio é esnobe, ostenta e não se mistura com quem não lhe interessa socialmente ou financeiramente."

Nero comentou o sucesso que o vilão tem feito nas redes sociais. "Minha hipótese é que o vilão pode bailar. Ir além, e com isso fazer com que o público se sinta livre para imaginar. E o vilão provoca os desejos mais primitivos, e isso nos afeta, para o bem e para o mal, e afetar é a base do entretenimento. Quer dizer, o Marco Aurélio real, ninguém compactua. Porém, com o Marco Aurélio da ficção é possível dar risada dos absurdos."