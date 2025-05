'Mais do que grana': Felipe Andreoli deixou projeto para atuar com a esposa

Felipe Andreoli e Rafa Brites são os apresentadores do Power Couple Imagem: Antonio Chahestian/Record

Essa missão de trabalharmos juntos, era uma coisa que tínhamos internamente, talvez não tivéssemos verbalizado, mas tínhamos essa certeza de que nos daríamos bem no palco. Já tínhamos feito eventos juntos, coisas muito mais pontuais. Mas passamos pela Globo, e não tivemos essa oportunidade.

Felipe Andreoli

Rafa Brites afirma também que o momento de evolução e modernização da Record pesou positivamente para decidir voltar à TV. "É um momento muito bom. Vimos Record nesse crescimento, expansão, modernização. As pessoas com quem falamos nos deram muita alegria para abraçar esse projeto, e o resultado está aí com a audiência explodindo. Temos visto o Tom [Cavalcante, no Acerte ou Caia], aos domingos, e o futebol bombando".

Esse será nosso primeiro programa ao vivo como casal. Estou muito feliz trabalhando com um ídolo meu, sou a maior fã do Felipe, sempre fui. Não imagino ninguém melhor para estar do meu lado.

Rafa Brites

Durante conversa com a imprensa no lançamento do Power Couple, Fernando Viudez, diretor do programa, não escondeu a satisfação da Record em contar com o casal. "Mais do que apresentar, eles vão vivenciar o programa. São um casal de verdade, e vamos lidar com casais de verdade. Essa troca vai ser muito valiosa para quem estiver assistindo."

Como será o Power Couple 7?

O Power Couple está de volta à tela da Record após três anos de hiato. A sétima temporada do reality show conta com 14 casais confinados colocando em xeque a relação e encarando provas de tirar o fôlego.