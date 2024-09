Yas: Com estreia da Fazenda, o que pode salvar Estrela da Casa?

Após a estreia da Fazenda (Record) ontem (16), o Estrela da Casa (Globo) entra em sua reta final com desafios extras.

Com sua final prevista para 1º de outubro, a aposta da Globo em um reality musical tem se revelado uma má decisão, opina Yas Fiorelo no Splash Show. "Com o início da Fazenda, o que pode salvar o Estrela da Casa?", questiona. "A audiência tem ido muito mal, a galera não conseguiu se apegar. E agora vem esse sucesso da Fazenda, que sempre rende, mesmo na pior das hipóteses".

Segundo a comentarista, o diretor de realities da Record Rodrigo Carelli conseguiu juntar bons nomes nessa edição. "O elenco é interessante, então não sei como a Globo pode conseguir, de fato, concorrer dignamente. A Fazenda vai engolir [o Estrela da Casa]".