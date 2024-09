Chico Barney: A Fazenda retorna para despertar o pior em nós (e tudo bem)

Sei lá quem é a maioria dessas pessoas. Não vou fazer rodeios a respeito da minha própria ignorância. Tempo ao tempo? Tenho até o Natal para aprender. Mas o importante é que a estreia já deixou à mostra boa parte do potencial. Pura nitroglicerina.

O retorno de A Fazenda desperta o pior de nós! E tá tudo bem. Aquela expectativa gostosa para que eles briguem, para que impere a falta de harmonia na casa! Não existe sensação mais gostosa que curtir a desinteligência alheia para desanuviar e esquecer dos nossos próprios problemas antes de dormir.

Veja bem, na primeira entrada ao vivo já acompanhamos uma altercação bastante eloquente entre um cidadão chamado Personal Gilson, suposto pivô do término do casamento de Gracyanne Barbosa com o Belo, e o cara que trabalhava como bombeiro no programa da Eliana. Que agia apenas no campo lúdico, é bom que se diga —não acredito que ele tenha qualquer formação relacionada a questões hídricas.

Difícil expressar em palavras o tamanho da minha felicidade ao ver Raquel Brito, irmã de Davi, chegando na sede de balão. Cheguei a duvidar que ela ia. Pode acontecer algo histórico: irmãos vencerem os dois maiores realities do Brasil no mesmo ano. Se ela mantiver o mesmo carisma que ostenta nas redes, terá um caminho tranquilo até o pódio.

Fiquei comovido com a situação de Gizelly Bicalho! Uma das peças mais importantes do BBB 20, a maior temporada de reality de todos os tempos, vai precisar passar pelo paiol para ter uma chance em A Fazenda. Não entendi o critério, uma vez que Larissa Tomásia, do modorrento BBB 22, conseguiu uma vaga direto no elenco principal.

A Fazenda acerta em cheio ao usar ganchos poderosos que surgiram na concorrência. O caso Camila Moura versus Lucas Buda foi praticamente ignorado pela Globo depois que o BBB 24 acabou. Em tempos bicudos como o atual, na ressaca da economia da atenção, uma oportunidade desperdiçada. Golaço vê-la confinada.