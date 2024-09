Suzy Rêgo lembra quando ficou nua pela 1ª vez no palco: 'Meu Deus!'

Como venci o Miss Pernambuco, em 1984, meu pai me levou para trancar a faculdade de psicologia. Por quê? Porque eu não conseguia ir cursar. Fui com a faixa de miss e os diretores disseram: "Vamos fazer o seguinte, nós não vamos trancar. Nós vamos colocar aqui uma adiada". Foi adiada até segunda ordem, mas psicologia ficou lá. Hoje, eu sou uma psicóloga de boutique.

Entrada no mundo da moda foi estratégia para ter dinheiro para cursar teatro. "Decidi que faria uma carreira de modelo quando o meu desejo era estudar teatro, mas tinha que fazer dinheiro. Eu fui emancipada pelo meu pai aos 17 e vim pra São Paulo trabalhar como modelo. Uma modelo vai em uma agência, faz visitas às revistas, às redações, começa a trabalhar com os fotógrafos, faz muitas campanhas. Acho que ser atriz já estava na barriga da minha mãe."

Posto de Miss Pernambuco e segunda colocada no Miss Brasil abriram chance de Suzy atuar no Japão. "Lá, tinha uma exigência muito grande, muito cruel com as meninas em relação a medidas. Tinha que ser tal medida na fita métrica e fazíamos dietas insanas. Nós fazíamos coisas muito perigosas para a nossa saúde. Era um desafio porque você, aos 18, com uma saúde de ferro, tinha que enfrentar a crueldade de pessoas que te tratam como um cabide, um simples objeto".

Sempre falava: "Nem vou ouvir isso, não. Se eu entrar no peso, na altura, na medida, eu vou". Claro, também me coloquei em situações ruins de buscar soluções para entrar naquilo que era exigido de uma forma arriscada para a minha saúde.

A espontaneidade de Suzy Rêgo a fez cometer uma gafe icônica em jantar com japoneses. "A rainha da gafe. Quando cheguei no Japão, fui morar com umas meninas brasileiras que já moravam lá, amigas de um jogador de futebol daqui de São Paulo e que lá virou um astro da TV. Ele ensinava futebol para as crianças e era um ídolo."