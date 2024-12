Cristiana Oliveira e os bastidores de ensaio para Playboy: 'Andava pelada'

Cristiana Oliveira, 60, discutiu a trajetória como símbolo sexual e a experiência de posar para a Playboy em 1992. Em entrevista exclusiva ao Splash Encontra, a atriz falou sobre o desafio de tirar a roupa na frente de outras pessoas.

Nos primeiros três dias de ensaio, não [me senti confortável]. No quarto dia, eu já andava pelada na frente dos outros. É uma questão de você aprender a lidar com o próprio corpo? Porque eu tive problemas com o meu corpo até a década de 1990.

Participação na Playboy, segundo ela, foi uma construção de personagem, não uma representação de si mesma. "Mas aquilo era uma personagem, não era a Cristiana. Eu nunca fui sexy, eu, Cristiana, nunca quis fazer a linha, nunca".