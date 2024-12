'Sofri com ameaças de sequestro', diz ex-assistente mirim de Gugu no SBT

O Splash Encontra conversou com Dani Boy, ex-apresentador, cantor e ex-assistente de palco de Gugu Liberato no SBT. Ainda criança, ele ficou conhecido na década de 1990 pela semelhança com Gugu.

No começo da minha carreira, as pessoas achavam que estava entrando no 'rio de dinheiro'. A gente começou a sofrer muita ameaça de sequestro. Ligavam na minha casa e no meu colégio. 'A gente vai pegar ele hoje aí na porta'. Por um período, os seguranças do Gugu vinham até a porta da minha casa e passavam a noite. Foi um choque. Eu tinha uma certa dificuldade de sair de casa sozinho.

Dani Boy em entrevista ao Splash Encontra

Relação com o SBT

O contrato foi automaticamente encerrado em 2002, quando Dani Boy reprovou no colégio. "Isso foi estipulado anteriormente. Precisei sair da carreira artística até ficar maior de idade. Então, meus bonecos saíram de circulação. Meu terceiro CD estava para sair e não saiu. Tudo o que eu tinha precisou ser pausado."