Robinson Monteiro: 'Eu fui barrado na Globo por ser calouro do Raul Gil'

Entrada no Programa Raul Gil foi um choque por ser um 'cantor de igreja'. "Lá tinha cantores de banda, cantores profissionais e eu era cantor da igreja. Era uma afronta, mas sabe o que aprendi? Tem coisas que Deus olha e nos dá o quê? Graça. Ele olha para você e fala assim: olha, cê pode até não ser o melhor, mas eu vou te dar graça'. É por causa desta graça que eles vão te amar".

A maturidade me deu vergonha na cara pra estudar. Lá não podia errar, você tinha que ir lá e cantar. Graças a Deus, eu sempre estudei muito o que eu gosto de cantar. Cantar Whitney pra mim sempre foi muito bom.

Após vencer o quadro do Programa Raul Gil, Robinson Monteiro sofreu para aceitar as exigências sobre looks e comportamentos para ser o "anjinho". "Comecei a entender que não era só música. Eu me tornei um produto e esse produto precisava ser vendido... Aquela imagem começou a ser o meu fardo. Eu tinha que ficar com o cavanhaque, com aquele cabelo daquele jeito. Comecei a amadurecer e comecei a ver, mas eu poderia melhorar aqui? Isso começou a me deixar chateado."

Rótulo de "calouro" impediu Robinson Monteiro de cantar na Globo. "Fui barrado de cantar na Globo por ser calouro do Raul Gil. O pessoal da gravadora da Warner disse uma vez que a produção do Jô Soares não deixou eu cantar no programa, cantar e nem dar entrevistar, porque não tinha uma história interessante para o programa. É uma ferida, começou a vir as rejeições."

Robinson Monteiro conta ter testemunho de milagres graças ao seu dom da música. "A música ela tem um poder de influência muito grande. Quando eu gravei a canção "É Preciso Acreditar", fui fazer um show numa cidade e tinha uma moça que estava com câncer. Ela foi curada me ouvindo cantando, eu tenho esse testemunho. Teve uma que tinha problema nos tímpanos e na hora que eu cantei, ela teve um estralo e voltou a ouvir. Eu vivi isso na minha vida."

Dinheiro e fama conquistado no Programa Raul Gil rendeu pé de meia para o artista. "Comprei uma casa e dei para minha mãe, porque ela vivia de favor na casa da sogra. Comprei meu carro, comprei minhas coisas, a gente vive muito bem, graças a Deus, né? Gostaria de viver melhor, porque é sobre isso o dinheiro, né? Pra você poder ajudar o próximo e poder fazer o melhor."