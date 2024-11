'Para afrontar': Silvio Santos amava pegadinha sensual, diz Vivi Fernandez

O apresentador também aprovava pessoalmente todas as pegadinhas que eram transmitidas. "Se ele sentisse que tinha algo combinado, a pegadinha não ia ao ar. [...] Ele chamava todo mundo, dava uma bronca: 'Essa não vai ao ar, vocês tentaram me enganar'."

Ele também fazia as pegadinhas passarem pelo crivo da plateia durante as gravações. "Se as colegas de trabalho dessem muita risada, ia para o ar. Se não tivesse graça nenhuma, não ia. Esse era o ponto crucial para as pegadinhas irem ao ar."

Filmes pornográficos e conteúdos sensuais

Vivi diz que sonhava posar para a Playboy e brinca que até pagaria para sair na capa. "Nunca foi um problema para mim. Não vou mentir, foi ótimo. Eu gostava. Sem falar na grana. Tinha um glamour por trás disso."

Ela também diz que o assédio cresceu na época em que posou para a revista. "O porteiro do prédio falava: 'Boa tarde, dona Viviane. Pode autografar aqui?'. E quando eu falo aqui não é na capa, no sorriso. É 'aqui'. Eu pensava: 'Nossa, agora toda vez que eu descer ele vai me ver do jeito que eu vim ao mundo'", brinca.

Vivi não se arrepende de ter feitos filmes pornográficos porque faturou alto com as produções. Ela diz que faturou algo como o prêmio de A Fazenda, hoje fixado em R$ 2 milhões.