Vivi Fernandez não se arrepende de filmes pornôs: 'Fiz um pé de meia'

Ela também diz que o assédio cresceu na época em que posou para a revista. "O porteiro do prédio falava: 'Boa tarde, dona Viviane. Pode autografar aqui?'. E quando eu falo aqui não é na capa, no sorriso. É 'aqui'. Eu pensava: 'Nossa, agora toda vez que eu descer ele vai me ver do jeito que vim ao mundo'", brinca.

Vivi não se arrepende de ter feitos filmes pornográficos porque faturou alto com as produções. Ela diz que ganhou algo como o prêmio de A Fazenda, hoje fixado em R$ 2 milhões.

Silvio Santos "adorava" pegadinhas sensuais

O Silvio Santos se divertia muito com as pegadinhas sensuais. Ele gostava de dar uma afrontada na opinião pública, na família. Ele gostava muito. Vivi Fernandez

Após comprar um "enlatado" de pegadinhas sensuais gringas, Silvio Santos decidiu fazer uma versão brasileira. "Eu gravei um monte, para mais de cem, e ele adorava. Enquanto isso, [no SBT], tinha um pessoal que xingava: 'Como pode passar pegadinhas sensuais desse jeito?'".

O apresentador também aprovava pessoalmente todas as pegadinhas que eram transmitidas. "Se ele sentisse que tinha algo combinado, a pegadinha não ia ao ar. [...] Ele chamava todo mundo, dava uma bronca: 'Essa não vai ao ar, vocês tentaram me enganar'."