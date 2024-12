Assistente mirim de Gugu no SBT lembra 'esporro' que levou de Silvio Santos

O Splash Encontra conversou com Dani Boy, ex-apresentador, cantor e ex-assistente de palco de Gugu Liberato no SBT. Ainda criança, ele ficou conhecido na década de 1990 pela semelhança com Gugu.

Ex-apresentador conta que já levou "esporro" de Silvio Santos. "Eu ficava chutando as bolinhas da Tele Sena minutos antes de começar os sorteios. O Silvio falava: 'Vai rasgar o seu terno, acabamos de comprar!'. [...] Ele tinha muito comando e conhecia todos os funcionários, sabia de tudo o que acontecia. Era um cara fenomenal."

Fama e relação com o SBT