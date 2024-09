Letícia Sabatella e Maria Gadú homenageiam Pantanal: 'Por nossa existência'

"Oh, Pantanal" é escrita por Carlos Rennó, Tetê Espíndola e Guilherme Rondon. Produção musical é de Big Rabelo. Música e videoclipe serão parte da campanha do instituto S.O.S. Pantanal.

Clipe é dirigido pelo premiado Estúdio Bijari e foi divulgado neste sábado (14). Através de animações gráficas, a obra une as filmagens dos artistas em estúdio e imagens do Pantanal cedidas pelos fotógrafos Lalo de Almeida, Luciano Candisani e João Farkas.

A ideia deste projeto é chamar atenção das pessoas sobre a gravidade do que está acontecendo no Pantanal. Esses artistas, excelentes, se sensibilizaram com a causa e toparam participar para dar mais voz a essa causa.

Carlos Rennó

A homenagem é importante para mostrar ameaças contra a região, segundo a campanha. "Unir a arte e cultura com causas ambientais é de suma importância para sensibilizar as pessoas quanto à urgência da situação", comentou Gustavo Figuerôa, diretor de comunicação do instituto.