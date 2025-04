Fióti sobre Emicida: não fomos preparados para lidar com ascensão econômica

Na última sexta-feira, Emicida divulgou um novo posicionamento sobre a briga judicial com o irmão, Fióti.

Emicida diz nunca ter utilizado termos como "desvio" ou "roubo" no processo. "Estes nunca foram termos utilizados por Leandro, seja em seus comunicados, seja nas suas manifestações nos autos do processo", diz o comunicado divulgado hoje pelo músico.

Tribunal fala em "desvios". Em decisão do dia 31 de março à qual Splash teve acesso, o juiz Guilherme de Paula Nascente Nunes descreve o caso: "Aventa (...) ter-se surpreendido o requerido com apuradas desvios pelo autor Evandro, minoritário, perpetrados, a totalizarem R$ 6.000.000,00, desde junho de 2024".

Emicida diz que decisão de romper parceria profissional com o irmão não foi repentina. "Trata-se de uma decisão madura e tomada após diversas tentativas de alcançar uma harmonia entre ambos em relação a inúmeras questões essenciais à gestão do negócio e da carreira do artista Emicida", diz o comunicado.

Ele ressalta, ainda, que o contato entre os advogados foi retomado. "Feitos esses esclarecimentos, é desejo de Leandro [Emicida] que seja possível alcançar um acordo amigável entre as partes, sendo que a paz volte a reinar entre os irmãos".