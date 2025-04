Francisco, el Hombre faz celebração de três horas em último show no Brasil

Uma celebração de três horas de duração, com a banda descendo do palco nos momentos finais da apresentação, para tocar no meio do público, comprovando a intensa comunhão que se formou por mais de uma década entre músicos e fãs.

Assim foi o último show em solo brasileiro da Francisco, el Hombre, quinteto que construiu uma carreira no cenário independente misturando referências das mais diversas: rock, pop, salsa, cumbia, ska, folk latino e qualquer outro ritmo que faça de uma canção um carnaval.