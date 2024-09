Kerline Cardoso revela bastidores com Boninho após deixar o BBB: 'Bravo'

Em meio à repercussão da saída de Boninho, 62, da Globo, Kerline Cardoso falou sobre a relação que teve com o diretor nos bastidores do BBB 21.

A apresentadora afirma que considera o Big Boss como uma espécie de pai, no bom e no "mau" sentido. "O Boninho é aquele paizão que, ao mesmo tempo que te dá uma grande oportunidade, também é bravo, exige que você faça a sua parte. O BBB é uma oportunidade que muda a sua vida, desde que você saiba aproveitar", analisou ela, no Central Splash.

Kerline disse recordar com carinho as ocasiões em que Boninho a defendeu de haters nas redes sociais. "Só tenho a agradecer ao Boninho, inclusive por todas as vezes em que ele me defendeu dos comentários nas redes sociais. Lembro muito bem disso, tenho até hoje os prints. Aquilo ali me marcou muito, muito mesmo."