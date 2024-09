Filho de Roberto Bolaños festeja volta de 'Chaves' e 'Chapolim' à TV

Roberto Gómez Fernández, 60, comemorou nas redes sociais a volta à telinha dos seriados "Chaves" e "Chapolim" - criados por seu pai, o saudoso Roberto Gómez Bolaños (1929-2014).

O que aconteceu

O produtor de TV publicou uma mensagem celebrando a conquista. "Hoje é um dia muito especial para mim e minha família e para muitos de nós que crescemos com Chaves e Chapolin Colorado. Depois de quatro anos de espera, finalmente conseguimos trazer de volta esses personagens que, como vocês sabem, são mais do que entretenimento: são um pedacinho do meu pai", escreveu ele, no Instagram.

Fernández afirmou que trazer as séries de volta foi um processo difícil e que considera o retorno uma homenagem a Bolaños. "Este regresso não foi fácil, mas cada passo foi dado com a convicção de que o riso, a alegria e os valores que nos deixaram devem continuar presentes. Trazer de volta esses personagens queridos é uma forma de dar continuidade ao legado que meu pai nos deixou, de manter vivos aqueles momentos que unem gerações."