Lobão critica streaming: 'Jabá das plataformas é muito mais casca grossa'

Em entrevista ao programa No Tom, Zé Luiz e Bebé Salvego mostram por que Lobão, 67, é considerado um ícone do rock brasileiro, desafiando a indústria musical e inovando ao longo dos anos. Em um papo sobre o mundo da música digital, ele criticou as plataformas de streaming: "Se você tocar um milhão de vezes, você só ganha R$ 0,4 centavos".

Lobão, um dos nomes mais ativos e influentes da música brasileira, completou 50 anos de carreira. Ele celebra esse meio século com o show "50 Anos de Vida Bandida", apresentando-se em formato de power trio — ao lado de Guto Passos (baixo e vocal) e Armando Cardoso (bateria).

O cantor explicou por que as plataformas de streaming não ajudam no crescimento do artista. "No streaming não é melhor por vários motivos. Por exemplo, na época da gravadora a coisa mais legal que tinha é que eles cuidavam da carreira do artista. Por isso que no nosso consciente, o Roberto Carlos existe, o Tim Maia existe, eu existo."