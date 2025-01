MC Mari lembra proposta indecente que ouviu e show com dengue hemorrágica

A cantora remonta o início de sua carreira e diz que começou a compor aos 7 anos, sozinha e em Itabuna (interior da Bahia), onde nasceu. Antes dos 10 anos, se mudou para Aracajú (SE) e começou a cantar profissionalmente, chegando a entrar para bandas de forró e vaquejada. "Mudei pro trap, pra MPB, e aí veio o programa Ídolos, em 2012", conta. "Foi incrível e, desde então, não larguei a música." O "brega funk" entrou em sua vida durante sua passagem por São Paulo. "Entrei para um reality, Os Homens Estão na Quebrada [2019], que queria descobrir um novo talento do funk. Enfrentei uma fila de horas, peguei insolação, tava com o joelho quebrado e muleta. Deu tudo certo, passei em todas as fases e consegui entrar pra empresa [a GR6, onde está até hoje]". Foi então que nasceu, em 2020, seu primeiro hit: "Xereca de Mel". "É uma música voltada para o empoderamento feminino. Os funks de hoje em dia menosprezam a mulher de diversas formas e, na música, uso o órgão genital feminino como um elemento de poder. Ou seja, a gente que atrai e é dona da porr* toda", explica Mari. "Quando me dei conta, ela já tinha 50 milhões de views e famosos dançando a música —e eu abismada porque nunca tinha tido um sucesso daquele tamanho." A MC ainda conta que abandonou o "funk proibidão" de forma "natural", após alguns convites de artistas grandes —como Léo Santana, com quem gravou "Senta Concentrada". A música, inclusive, teve três fases: do proibidão, virou uma "arrochadeira" com MC WS, e, finalmente, cativou Léo Santana para virar um pagode baiano. Apesar de defender as mulheres, ainda falava muito palavrão [na época do 'proibidão']. Não é fácil ser uma nordestina em São Paulo (...) mãe, que na época era casada, cantando palavras de baixo calão. Foi extremamente preconceituoso o que vivi em todo o início da minha carreira, mas sempre tive uma personalidade forte MC Mari Ela avalia o atual cenário das mulheres no funk como "mais positivo", quando comparado a antigamente, quando havia "muita rivalidade". "Já chegaram a deixar vidro no meu sapato, passar cocô nas minhas roupas", disse. "Já passei por tanta coisa na música, e de mulheres, que deveriam se ajudar".

'Não aguento mais cantar com voz de sapo'

MC Mari ainda explicou que, ao longo de seu percurso musical, descobriu ter diferentes timbres.

Nunca fiz uma aula de música, mas sabia que conseguia cantar de diversas formas, porque sempre escutei diversos tipos de música e tentava imitar", conta ela, citando um "ecletismo" em seu gosto musical que vai de Ivan Lins e Elis Regina a Iron Maiden. "Tentava ver qual voz estourava, e estourou a minha 'voz de sapo'. MC Mari

Mas a MC não se restringe a um tom. Recentemente, no DVD "Versão Brasileira MC Mari", ela cantou com sua "voz de forró". "Não aguentava mais cantar com voz de sapo", brincou. Foi neste DVD que ela gravou com a música Escolinha do Funk, com Valesca Popozuda, Tainá Costa e MC Mirela.