'Irmãs, irmãs, amigas à parte': Lio e Lay comentam relação familiar na Tuyo

Lilian contou das dificuldades que passaram com a banda Simonami. "Eu não fazia conta, não me importava com grana. E aí acho que isso foi desgastando a gente no sentido de a gente trabalhar em Curitiba, a banda crescendo, mas o retorno financeiro era muito pouco. Naquela época eu estava trabalhando em uns três empregos, tinha que terminar a faculdade, e aí tinha uns shows."

A banda dava bom, a gente tocava mais, mas eu não conseguia dar conta das coisas. Lilian

'O disco traz o gosto do processo'

0:00 / 0:00 Siga o UOL no

Layane contou como foi o processo de produção do disco Paisagem. "Eu acho que assim, um disco, ele vai trazer o gosto do processo, não importa qual seja o processo. E eu sinto que os outros processos, eles foram muito legais, dos outros álbuns do EP, mas eles tiveram lá o gosto amargo da pressa, da raiva, da falta de tempo, da falta de dinheiro, da falta de recurso."