'É um Frankenstein de muito mau gosto': Lobão detona sertanejo atual

Meu avô construiu o primeiro ferro de Fórmula 1. O Brasil ganhou um prêmio de 1936 da Auto Union que era nazista. Meu pai fez um carro que agora tá numa exposição de automóveis lá no Rio. Minha mãe ganhou o campeonato brasileiro de kart disfarçada de meu pai porque meu pai teve um acesso de asma, então todos eles eram do automobilismo e eu nunca me adaptei, Lobão

Lobão contou que o primeiro contato com a música foi no sítio do avô holandês. "Ele fez um boliche no sítio e o meu primo, com os amigos dele, foram montando uma bateria. Eu fiquei todo animado e comecei a tocar uma marchinha de Carnaval. Com 6 anos eu ganhei a primeira bateria."

0:00 / 0:00 Siga o UOL no

'Jabá das plataformas é muito mais casca-grossa'

O cantor explicou por que as plataformas de streaming não ajudam no crescimento do artista. "No streaming não é melhor por vários motivos. Por exemplo, na época da gravadora a coisa mais legal que tinha é que eles cuidavam da carreira do artista. Por isso que no nosso consciente, o Roberto Carlos existe, o Tim Maia existe, eu existo.."