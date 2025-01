Tuyo fala sobre viver de arte: 'Se é difícil pra herdeiro, imagine pra nós'

Lilian contou das dificuldades que passaram com a banda Simonami. "Eu não fazia conta, não me importava com grana. E aí acho que isso foi desgastando a gente no sentido de a gente trabalhar em Curitiba, a banda crescendo, mas o retorno financeiro era muito pouco. Naquela época eu estava trabalhando em uns três empregos, tinha que terminar a faculdade, e aí tinha uns shows."

A banda dava bom, a gente tocava mais, mas eu não conseguia dar conta das coisas. Lilian

A cantora e compositora disse ainda que os discos Para Doer e Para Curar, lançados em 2017, serviram para se firmarem de vez na música. "Depois da Simonami fomos para outras áreas onde estavam dando mais retorno [financeiro]. Sinto que no começo da Tuyo estava no movimento de tentar chegar com mais força e fazer daquilo o nosso ganha-pão de alguma maneira."

Tava difícil e eu lembro de conversar com o G [Machado] assim: 'ou a gente vai com força, ou a gente não vai. Porque eu tô cansadona.' Os discos foram importantes para gente colocar à prova o nosso talento e entender a nossa visão de mercado Lilian

O disco Para Doer teve mais de 8 milhões de visualizações e levaram à banda ao conhecimento nacional.

'Irmãs, irmãs, amigas à parte'