'Não aguento mais cantar com voz de sapo': MC Mari e seus 5 timbres

MC Mari contou ao No Tom, programa do TOCA com Zé Luiz e Bebé Salvego, que, ao longo de seu percurso musical, descobriu ter diferentes timbres.

Nunca fiz uma aula de música, mas sabia que conseguia cantar de diversas formas, porque sempre escutei diversos tipos de música e tentava imitar", conta ela, citando um "ecletismo" em seu gosto musical que vai de Ivan Lins e Elis Regina a Iron Maiden. "Tentava ver qual voz estourava, e estourou a minha 'voz de sapo'. MC Mari

Mas a MC não se restringe a um tom. Recentemente, no DVD "Versão Brasileira MC Mari", ela cantou com sua "voz de forró". "Não aguentava mais cantar com voz de sapo", brincou. Foi neste DVD que ela gravou com a música Escolinha do Funk, com Valesca Popozuda, Tainá Costa e MC Mirela.