'Órgão genital feminino como elemento de poder': MC Mari lembra seu 1º hit

A cantora também explica que, ao longo de seu percurso musical, descobriu ter diferentes timbres. "Nunca fiz uma aula de música, mas sabia que conseguia cantar de diversas formas, porque sempre escutei diversos tipos de música e tentava imitar", conta ela, citando um "ecletismo" em seu gosto musical que vai de Ivan Lins e Elis Regina a Iron Maiden. "Tentava ver qual voz estourava, e estourou a minha 'voz de sapo'."

Mas a MC não se restringe a um tom. Recentemente, no DVD "Versão Brasileira MC Mari", ela cantou com sua "voz de forró". "Não aguentava mais cantar com voz de sapo", brincou. Foi neste DVD que ela gravou com a música 'Escolinha do Funk', com Valesca Popozuda, Tainá Costa e MC Mirela.

Mari diz que atualmente compõe pensando em "paredões de funk" —onde "vence" o som mais bonito e que brilha mais— e para o TikTok. "Sei que, se eu cantar uma música mais melódica, até pode tocar em um 'paredão', mas é muito difícil. Se eu cantar um piseiro, se tiver numa música 'Senta, quica, desce e empurra', a música faz sucesso. Mas costumo trabalhar mais as minhas letras para não ficarem iguais as de todo mundo (...) E no TikTok, a partir do momento que a gente investe não só nas letras, mas também nas danças e coreografia, viraliza muito".

Ela ainda comentou como é ter uma de suas músicas, "Furacão", na trilha sonora oficial da novela "Mania de Você" (Globo). "Me sinto super lisonjeada", conta. "Minha trajetória de vida até aqui não foi fácil. Tenho 28 anos e me considero novinha para ter uma música na novela das nove da Globo. Quando recebi o convite, desabei a chorar".

Propostas indecentes e show com dengue hemorrágica