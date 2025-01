Andreas Kisser sobre regravação dos Cavalera: 'Totalmente irrelevante'

Ainda na entrevista, o artista criticou os Cavalera em reproduzir o disco Schizophrenia, que foi o primeiro álbum do Sepultura em que Andreas participou. "A gente se dedicou muito pra fazer aquele disco, que é o processo que eu participei, foi meu primeiro disco com Sepultura. Trouxe todas as minhas ideias, mudamos o conceito da letra, porque eu trouxe as minhas letras."

Schizophreniaele é um marco. O processo que eles fizeram hoje é irrelevante, né? No aspecto histórico da banda, né? Uma coisa mais pra eles terem lá alguma diversão e algum trocado, talvez, sabe? Mas, putz, realmente é triste. Eu acho que eles fazem um desserviço ao próprio passado. Andreas Kisser

Andreas Kisser comentou o que a banda Troops of Doom, do Jairo, primeiro guitarrista do Sepultura, fez com a herança da banda. "Faz aquilo honestamente. Inclusive, o Troops of Doom saiu primeiro, depois que o Max e o Igor foram lá fazer uma cópia do que o Troops of Doom fez. E o Troops of Doom faz essa homenagem a essa época, fazendo som novo, original, algumas versões daquela época também, onde o Jairo é co-compositor daquela época também."

Muito mais legítimo, né? Com uma proposta nova, uma proposta de hoje, né? E não simplesmente explorar uma parte da história só porque uma tecnologia talvez tenha um som um pouco melhor ou outro, né? Eu acho que é muito desrespeitoso com tudo aquilo que eu falei agora Andreas Kisser

'Se existe ressurreição, é a do vinil'