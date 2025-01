'O disco traz o gosto do processo': Tuyo fala sobre produção de 'Paisagens'

As irmãs, Lilian e Layane Soares, da Tuyo, uma das maiores bandas brasileiras da atualidade, indicada ao Grammy Latino, em 2021, está em turnê do disco "Paisagem". Em entrevista ao programa No Tom, de Zé Luiz e Bebé Salvego, elas contaram como foi fazer o álbum e as diferenças entre a gravação desse e dos trabalhos anteriores.

Layane contou como foi o processo de produção do disco. "Eu acho que assim, um disco, ele vai trazer o gosto do processo, não importa qual seja o processo. E eu sinto que os outros processos, eles foram muito legais, dos outros álbuns do EP, mas eles tiveram lá o gosto amargo da pressa, da raiva, da falta de tempo, da falta de dinheiro, da falta de recurso."