'Se existe ressurreição, é a do vinil': Andreas Kisser perdeu coleção

Andreas Kisser, 56, falou dos diversos momentos de ressurreições em sua vida, durante um papo ao No Tom, programa do TOCA com Zé Luiz e Bebé Salvego.

O guitarrista do Sepultura lembrou da "morte do vinil" e da sua coleção do Kiss. "Mataram o vinil, enterraram o vinil. O vinil não tinha mais volta e aí voltou mais forte do que nunca. Se existe ressurreição, é a do vinil. Se existe uma fênix, o vinil é a fênix."