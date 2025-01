Andreas revela parceiros em balada do Sepultura: 'Têm característica única'

Andreas Kisser, 56, deu detalhes sobre o futuro do Sepultura após o fim da turnê em 2026, durante um papo ao No Tom, programa do TOCA com Zé Luiz e Bebé Salvego.

Com o fim da turnê de despedida, o guitarrista revelou o que vem por aí. "Vem um disco ao vivo, com 40 músicas em 40 cidades diferentes, pelo mundo, que a gente tá gravando desde que o Grayson (...), até antes, mas o repertório vai ser com o Grayson, então pô, a gente vai lançar digitalmente em partes, e quando as 40 saírem vai ser uma caixa de vinil bem old school, tipo Kiss, né, com um booklet, bastante foto."