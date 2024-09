'Não autorizo, nem desautorizo': o que Silvio Santos disse sobre novo filme

Pode botar o Silvio Santos pelado, fazer o que você quiser. Eu não autorizo. Não assino nada. Mas eu também não vou te processar. Só peço duas coisas: não pegue nenhum ator meu, e nem peça dinheiro para minhas empresas.

Disse Silvio Santos, segundo relato do produtor Fabio Golombek

Protagonista do filme, Rodrigo Faro foi até o palco do Programa Silvio Santos em 2018 para pedir permissão ao apresentador para interpretá-lo. Ator afirmou que só aceitaria o personagem com a aprovação do dono do SBT.

Eu sempre sonhei em ter um filme para mostrar para os meus netos. Agora que o sonho está se realizando, eu estou feliz. Pareço um Ano Novo de felicidade. E saber que vou ser representado pelo garoto de ouro da Record me deixa mais contente ainda.

Silvio Santos, ao vivo no SBT

Silvio Santos recebeu Rodrigo Faro, apresentador da Record, em seu programa no SBT Imagem: Reprodução/SBT

Silvio Santos morreu em agosto aos 93 anos. "Eu falei com algumas das filhas do Silvio para marcarmos de fazer uma sessão só para elas. Logo depois, o Silvio foi internado, e a gente não conversou mais. Durante a pré-estreia, eu recebi algumas mensagens de boa sorte. Mensagens importantes, significativas e fortes", contou Rodrigo Faro, que interpreta o protagonista, em papo exclusivo com Splash.

Família Abravanel autorizou filme?