Filme 'Silvio' aborda relação conturbada com filha e casamento escondido

O que Silvio Santos disse publicamente

Apresentador comentou assunto pela primeira vez em seu programa no SBT. Após passar por um tratamento nos EUA, em 1988, Silvio Santos respondeu uma pergunta sobre seus maiores arrependimentos. Parte das falas são replicadas no filme "Silvio".

Quando eu me lembro da minha primeira mulher, que morreu, e quando eu dizia que era solteiro. Eu escondia as minhas filhas para poder ser o galã, o herói. Quando falo com a minha consciência, acho que é uma das coisas imperdoáveis que fiz diante da minha imaturidade. Cidinha morreu, e minhas filhas foram discutidas. Questionavam se eu era casado, se elas eram realmente minhas filhas. Hoje, vejo as besteiras que fiz. Quando vejo alguém fazendo o mesmo que eu fazia, olho e penso: 'como esse homem é infeliz'.

Silvio Santos

Antes, em 1969, ele explicou por quais motivos decidiu manter o relacionamento em segredo ao jornalista e amigo Décio Piccinini. "As moças acham detestável aplaudir, gritar, chorar, pular, festejar alguém que pertence a outra. Isso toca no amor-próprio da mulher. Acham ridículo e até humilhante bater palmas para um homem que vai chegar em casa e vai beijar e abraçar outra."

Em 1978, um ano após a morte de Maria Aparecida, o "dono do baú" se casou com Íris Pássaro. No relacionamento, ele teve mais quatro filhas: Daniela, 46, Patrícia, 45, Rebeca, 41, e Renata, 37. Os dois permaneceram juntos até a morte de Silvio.