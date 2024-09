Acordo entre Grupo Silvio Santos e cidade de SP encerra briga de 40 anos

A história do bairro se confunde com a história dos 65 Anos do Grupo Silvio Santos, fundado na Bela Vista, pelo meu pai, aos seus 31 anos de idade. Essa negociação foi uma vontade também dele em permitir que a comunidade vizinha tenha um novo parque e desejamos que seja um excelente espaço de convivência e lazer para a população. Renata Abravanel, filha de Silvio Santos e presidente do Conselho de Administração do Grupo Silvio Santos.

Briga por terreno

Zé Celso (1937-2023) e Silvio Santos (1930-2024) travaram uma briga pelo terreno por 43 anos. O apresentador era o dono da área e, desde o início da década de 1980, pretendia construir um prédio para o Grupo Silvio Santos no local.

O fundador do Teatro Oficina alegava que o edifício prejudicaria as atividades culturais do teatro e, por isso, levou o caso à Justiça. O dramaturgo chegou a chamar o apresentador de "inimigo público" do Oficina.

Silvio e Zé se reuniram em agosto de 2017, na sede do SBT, para tentar um acordo, mas sem sucesso. O Teatro Oficina divulgou o vídeo com imagens da reunião nas redes sociais, o que teria deixado o comunicador incomodado. A insatisfação levou Silvio a tratar o assunto apenas na Justiça.

O dramaturgo queria concluir o projeto criado por Lina Bo Bardi, que visava construir um parque cultural e público no entorno do teatro. Entre as décadas de 1980 e 1990, a famosa arquiteta comandou uma reforma no interior do teatro.