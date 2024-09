Novo herói de ação é mistura de Rambo com John Wick

Esta é apenas uma parte da newsletter Dicas de Filmes e Séries. Inscreva-se para receber a versão completa gratuitamente por email toda quinta.

Você já viu esse filme, com outro nome e outro ator: 'Rambo', com Sylvester Stallone. 'Rebel Ridge' é um filme de ação feito para transformar Aaron Pierre em ídolo do gênero. E funciona muito bem.

Ele interpreta Terry Richmond, ex-fuzileiro naval que precisa pagar a fiança para libertar o primo, preso numa cidadezinha de caipiras. Ao chegar lá, é agredido e roubado por alguns policiais locais. Vai até a delegacia prestar queixa, e todos ali pedem que ele vá embora, sem o dinheiro e sem o primo, porque não sabe onde está se metendo.