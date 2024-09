Canga, camisinha, glitter: o que leva na mala quem viaja para o Rock in Rio

Amanda e as amigas têm algumas expectativas. "Cyndi Lauper vai ser um marco, com certeza. Quando ela cantar 'Girls Just Wanna Have Fun', eu acredito que o Rio virá abaixo", conta Amanda sobre o momento mais esperado pelas amigas, além do show da Katy Perry.

Amanda leva para o Rock in Rio capa de chuva grossa, blusa de frio, canga, identidade, cartão de crédito, carregador portátil e ecobag Imagem: Arquivo pessoal

Love in Rio

Por que não curtir um som que não escuta tanto desde que seja com alguém especial? Foi o que fez Roberto Vítor, 25, editor de vídeos que mora em Catalão (GO). "A primeira edição que participei do Rock in Rio foi no ano de 2022, no dia da Demi Lovato e Justin Bieber, a pedido da minha noiva, Larissa dos Santos", conta.