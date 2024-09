Tatuagem bêbada e altas emoções: Joss Stone relembra aventuras pelo Brasil

Meus shows não são enormes, são mais intimistas. É uma experiência completamente diferente no Rock in Rio. Todos estão totalmente envolvidos, interessados no que está acontecendo, porque é para isso que estão lá.

Em conversa com Splash, cantora conta que fez uma tatuagem bêbada com sua banda durante uma de suas passagens pelo Brasil. "Foi há provavelmente dez anos. Não lembro se no Rio de Janeiro ou em São Paulo."

Essa fã era tatuadora e fez uma tatuagem em alguns membros da banda. Lembro que eu estava muito bêbada, ela estava muito bêbada. Estávamos nos divertindo com ela no quarto do hotel, e pensei 'okay, faça uma tatuagem em mim.

Joss mostra a tatuagem em sua mão, mas quase não é possível vê-la, já que a tinta branca está desgastada. "É tão clara que mal consigo ver. Parece que tenho algum tipo de doença na mão, como cicatrizes. Honestamente, foi uma noite um pouco louca, mas muito engraçada."

Joss Stone atendeu fãs com o filho mais novo, Shackleton, após show no The Town Imagem: Araujo/Agnews

Durante o The Town, artista veio acompanhada do filho caçula, Shackleton. Desta vez, ela deixará o pequeno e a primogênita, Violet, em casa. "Shackleton veio, porque era um bebê na época. Eu estava o alimentando no The Town, mas Violet (sua filha mais velha) estava em casa. Então eu pensei: 'Vou levar só o bebezinho'. Então, quando eu tiver outro bebezinho, trago para vocês conhecerem."