Anitta lança nova música e brilha no VMA, mais uma vez, com funk brasileiro

Anitta canta com Tiago PZK no palco do VMA 2024 Imagem: Getty Images

Sequência do show: cantora se uniu ao rapper argentino Tiago PZK para trazer o hit "Alegria" — que conta com participação da também argentina Emilia.

Funk carioca esteve on! Anitta finalizou a sua festa no palco do VMA com a performance do hit "Savage Funk". Ela trouxe o clássico rebolado e sensualidade do funk nacional e levou o público ao delírio.

Anitta está indicada três vezes à premiação. Ela concorre em "Melhor Edição" e "Melhor Clipe Latino" com "Mil Veces" e com "Bellakeo" (com Peso Pluma), em "Melhor Clipe Latino".