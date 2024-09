Marcos Oliveira, o Beiçola, fala sobre quadro de saúde após cateterismo

Marcos Oliveira, 68, conhecido por ter interpretado o personagem Beiçola, em 'A Grande Família' (Globo), passou por um procedimento de emergência na tarde desta segunda-feira (9), no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Nas redes sociais, o ator disse que está bem e deu detalhes do cateterismo que precisou realizar. "Oi gente! Estou aqui na Unimed Rio Barra no CTI. Já fiz o cateterismo. Uso dois estênceis [stents] há alguns anos também. Mas já estou um pouco melhor e sendo bem atendido."

O artista afirmou que passará a noite no hospital e que deve ter alta na manhã de terça-feira (10). "Orando por isso! Porque tenho muita coisa pra fazer e que deixei de fazer hoje. Não foi dessa vez que eu parti. Obrigado por todas as mensagens de carinho e ligações. Não conseguirei responder todos pois estou com pouca bateria no celular. Um beijo gente."