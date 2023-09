Com música 'Funk Rave', Anitta vence premiação no VMA pela segunda vez

A carioca superou a concorrência de Bad Bunny, Eslabon Armado & Peso Pluma, Grupo Frontera & Bad Bunny, Karol G & Shakira - TQG, Rosalía e Shakira para trazer a premiação novamente ao Brasil.

Em 2022, Anitta também foi indicada e venceu a categoria Melhor Videoclipe Latino com a música "Envolver".

VMA virou baile funk

Pouco antes da premiação, Anitta se apresentou e deu show no palco do MTV Video Music Awards.

A cantora subiu ao palco do evento da MTV às 21h50 e chamou atenção pelo look estampando as cores da bandeira do Brasil.

Em cerca de quatro minutos de apresentação, a brasileira transformou o palco em um baile funk e fez o público dançar com um medley das canções "Funk Rave", Casi Casi" e "Used To Be" — músicas do álbum 'Funk Generation: A Favela Love Story'.