Rock in Rio confirma Geraldo Azevedo e Zeca Baleiro no festival

Geraldo Azevedo e Zeca Baleiro serão atrações do Rock in Rio, que começa na próxima sexta (13).

O que aconteceu

Geraldo Azevedo subirá ao palco do Global Village em 14 de setembro, substituindo Hermeto Pascoal, que precisou deixar o festival por motivos de saúde. Repertório do cantor inclui clássicos como "Dona da Minha Cabeça", "Moça Bonita", "Bicho de 7 Cabeças" e a nova versão de "Dia Branco", gravada recentemente em parceria com Chico César.

Zeca Baleiro se apresentará em 21 de setembro no palco Mundo, no lugar de Margareth Menezes. A ministra da Cultura não poderá cantar no festival devido a compromissos oficiais com o G7.