Gigante! Veja shows e horários de cada dia nos seis palcos do Rock in Rio

Confira a lista completa de shows dos seis palcos do Rock in Rio 2024 (Mundo, Sunset, New Dance Order, Espaço Favela, Global Village, Supernova), durante os sete dias do festival.

A edição comemorativa de 40 anos do Rock in Rio acontece em setembro, nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22, na Cidade do Rock, na zona oeste da capital fluminense.

Rock in Rio 2024

13 de setembro (sexta)