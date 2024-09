Musas do som mais pesado no K-pop, Dreamcatcher retorna ao Brasil

Apesar de Dreamcatcher ter excelentes músicas mais mainstream, o trabalho do grupo é majoritariamente conceitual, performático e um prato cheio pros góticos e metaleiros interessados na indústria do pop sul-coreano. Até o nome do fandom faz todo sentido com a história do grupo e tem dois pés no horror gótico: insomnias.

Com três discos de estúdio, dez minálbuns, dois discos especiais e seis álbuns de single, o grupo já tem sete anos de carreira e segue lotando shows pelo mundo. Antes de passarem pela América Latina, elas estavam na Turquia. E depois seguirão para os Estados Unidos.

O lightstick do grupo é um evento

Lançada oficialmente em 2021, a "luzinha oficial" do grupo é chamada carinhosamente pelos fãs de "mongmongie" pois, em coreano, "mong" significa sonhar, que tem tudo a ver com o nome do grupo. A mongmongie é conhecida por ser o maior lightstick já feito no K-pop. É perfeita para quem faz cosplay! Veja abaixo o unboxing.